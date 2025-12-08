Salah heyecanı

Galatasaray'ın, Liverpool ile yol ayrımında olan Mohamed Salah hamlesi camiada büyük heyecan yaratırken, Mısırlı yıldızın önceki gün Leeds United maçının ardından veda gibi açıklamaları sonrası yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Son üç maçta sadece 45 dakika süre alan başarılı oyuncu, "Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Son yıllarda, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum." ifadeleri ile birlikte devre arası gelecek tekliflere açık olacağı konuşuluyor. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Mısırlı yıldız için yıllık 19 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığını yazarken, Salah bilindiği gibi İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçı sonrası "Hayatımda hiç böyle bir atmosferde oynamamıştım. Konsantre olmak gerçekten zordu. Gürültü kulakları sağır ediyordu ve biz buna dayanamadık. Galatasaray'ı tebrik ederim." şeklinde ifadeler kullanarak G.Saray taraftarlarına hayran kaldığını belirtmişti.