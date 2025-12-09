İfadeleri tamamlanan 20 kişi tutuklandı

Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ile hakemlerin de bulunduğu 39 kişi sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi.

Aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 kişinin tutuklanması istendi. Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya'nın aralarında bulunduğu 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Nöbetçi hakimlikte işlemleri tamamlanan Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan, Konyasporlu Alassane Ndao ile futbolcular İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul ve Bartu Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ

Mert Hakan Yandaş'ın Ersen Dikmen'e farklı tarihlerde 4 milyon 453 bin lira gönderdiği, bu parayı yasal bahis sitelerine gönderen Dikmen'in de Yandaş'a 2 milyon 60 bin lira gönderdiği aktarıldı. Murat Sancak'ın ise 1 milyar 226 milyon lira para transferi aldığı ve 1 milyar 197 milyon lira gönderdiği aktarıldı.