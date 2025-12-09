Petkim nefes aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste 3 yenilginin ardından milli ara dönüşü deplasmanda dev rakibi Anadolu Efes'i 96-92 yenerek sükse yaptı. Anadolu Efes'i geçen sezonun ardından bu sezon da dış sahada mağlup etmeyi başaran Petkimspor, 4 galibiyete ulaşıp FIBA Europe Cup'ta çarşamba günü İtalya'da oynayacağı Dinamo Sassari maçı öncesi de moral tazeledi. Yabancıların skoru paylaştığı Aliağa ekibinde Whittaker, Utomi ve Franke 15'er, Efianayi, 14, Sajus 3 sayı üretti. 'Bizim için çok önemli bir galibiyetti' diyen antrenör Özhan Çıvgın, "Milli arayı iyi geçirdik, çok da iyi çalıştık. Bazı sıkıntılar yaşasak da maçın sonunu daha rahat oynayıp bitirebilirdik. Fakat kazanma ihtiyacımızdan kaynaklı biraz stres yaptık diyelim. Orada sıkıştık, daha rahat oynayabilirdik" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA DAHA İYİ OLACAK"

Çıvgın, "Oyuncularımı kutluyorum. Bu bizim için gerçekten değerli bir galibiyet ama henüz hiçbir şey değil; sadece 1 maç kazandık. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. İnşallah bundan sonrası bizim için daha iyi olacaktır. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Saha içinde zaman zaman bir karmaşamız vardı. Top kayıpları, paylaşımların yapılamaması gibi. Doğru basketbolu oynamaya çalışıyorduk ama biraz daha herkes rolünü aldı, yapılması gereken işleri yerine getirdi. Müthiş bir efor ortaya koyduk. Özellikle ilk yarıda çok fazla hücum ribaundu verdik, maçın sonunda ise kazanma stresimiz vardı. Bundan sonrası inşallah bizim için daha kolay olur" açıklamasını yaptı.