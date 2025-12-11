Merkezefendi zor fikstüre hazır

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Play-Off ve Avrupa kupalarını hedefleyen Merkezefendi Basket, önündeki zorlu fikstürün hazırlıklarını sürdürüyor. Tofaş'ı evinde 78-72, Aliağa Petkim'i de deplasmanda 81-73 mağlup ettikten sonra geçtiğimiz hafta seyircisi önünde Fenerbahçe Beko'ya diş geçiremeyen Denizli temsilcisi, 4 galibiyette kalarak tekrar ilk 8'in dışına çıktı. Son maçı kaybetmesine rağmen mücadelesiyle alkış toplayan ve moral bozmayan Merkezefendi, bu hafta 2 puan üzerinde 6. sırada bulunan Galatasaray'a konuk olacak. Bu zorlu karşılaşmada galip gelerek yeni bir seri başlatmayı hedefleyen yeşil-mavililer, ardından ligde üst üste aldığı galibiyetlerle 5. sıraya kadar yükselen Türk Telekom'u konuk edecek. Denizli ekibi, daha sonra düşmeme mücadelesi veren Mersin ve Büyükçekmece ile oynayacağı maçları da kazanarak alt sıralarla bağını tamamen koparmayı hedefliyor.