Petkimspor iyi başladı

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i deplasmanda mağlup ederek üst sıralara tırmanan Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta da yoluna doludizgin devam ediyor. Kupanın ilk turunda gruptaki son maçında Oradea'ya yenilince ikinci olan İzmir ekibi, ikinci turda zorlu bir gruba düşmüştü. İtalya'dan Dinamo Sassari, İspanya'dan Zaragoza ve Yunanistan'dan Peristeri ile eşleşen temsilcimiz, ilk maçına da Sassari deplasmanında çıktı. Petkim, başa baş giden maçı son çeyrekteki etkili oyunuyla kazanarak müthiş bir başlangıç yaptı. Maçı 72-76 kazanan İzmir ekibinde Yannick Franke 19 sayıyla maçın yıldızı olurken, Blumbergs ve Whittaker da 12'şer sayı kaydetti.

SIRADA İSPANYOL ZARAGOZA VAR

Aliağa Petkimspor, böylece ilk 2 ekibin çeyrek finale yükseleceği grupta ilk maçını dış sahada kazanarak avantaj elde etmiş oldu. Grubun diğer maçında ise Peristeri deplasmanda Zaragoza'yı 80-92 mağlup etti. Aliağa bir sonraki maçını sahasında İspanyol ekibi Zaragoza ile oynayacak. Bu maçı da kazanması halinde ardından Peristeri ile liderlik için önemli maçlara çıkacak. Öte yandan Türkiye'ye dönen İzmir ekibi hafta sonu sahasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına ise bugün başlayacak.