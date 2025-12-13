Arda’nın değeri dudak uçuklattı

Türk futbolcuların bazılarının tahmini değerlerinde değişikliğe gidildi. Arda Güler için biçilen değer adeta dudak uçuklattı. Milli futbolcu, 90 milyon Euro'luk değeri ile Türk futbolu tarihinin en değerli futbolcusu unvanına sahip oldu. 20 yaşındaki yıldızın bir önceki değeri 60 milyon Euro olarak belirlenmişti. Bu güncellemeyle birlikte 30 milyon Euro'luk bir artış gerçekleşti. Bu sezonki performansıyla teknik direktör Xabi Alonso'nun vazgeçilmezlerinden olan Arda, 28 maçta 4 gol, 9 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt'ın güncellemeden önceki tarihin en değerli Türk futbolcular listesinde birinci sırada bulunan isim 75 milyon Euro'luk değeriyle Juventus forması giyen Kenan Yıldız'dı.