Kara Kartal’da rota Jorgensen

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ara transferde takıma önemli takviyeler yapacak. Siyah-beyazlı idareciler, teknik patron Sergen Yalçın'ın sunduğu rapor üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Tecrübeli çalıştırıcının isteklerini dikkate alan yönetim, kış transfer penceresini oldukça yoğun geçirmeye hazırlanıyor. Yönetim, kale mevkisini güçlendirmek adına arayışlarına hız verdi.

UZUN VADELİ PLAN

Kara Kartal'ın listesinde yer alan isimlerden birinin Filip Jorgensen olduğu öğrenildi. Teknik heyetin raporu ve gelecek vizyonu doğrultusunda hareket eden yönetimin, potansiyeli yüksek olan file bekçisini kadroya katarak kale rotasyonunu güçlendirmeyi ve bu bölgeyi uzun vadeli olarak sağlama almayı hedeflediği belirtiliyor. 23 yaşındaki file bekçisi İspanyol ekibi Villarreal ve B takımında forma giyerken, Chelsea kadrosunda da yer almıştı. Genç eldivenin piyasa değeri ise 15 milyon Euro civarında.