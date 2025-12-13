Trabzon’un genç yıldızına Madrid kancası

Trabzonspor'un sezon başında 5,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bastia'dan kadrosuna kattığı Fildişili orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. Defensa Central'in haberine göre; Ülkesinde 'Yeni Yaya Toure' olarak adlandırılan Oulai, sergilediği performansla Real Madrid scoutlarının dikkatini çekti. Fildişi Sahilleri'nden çıkan en umut vadeden oyunculardan biri olarak gösterilen 19 yaşındaki oyuncuyla İngiliz devleri Manchester City ve Manchester United'ın yanı sıra Alman devi Bayern Münih'in de yakından ilgilendiği belirtiliyor.

DOKUZ MAÇTA BİR GOL ATTI

Real Madrid scoutlarının Oulai'yi bir süre daha yakından takip edeceği ve genç oyuncunun performansındaki yükselişi sürdürmesi halinde Eflatun- beyazlı kulübün transfer için harekete geçeceği kaydedildi. Oulai'nin Trabzonspor'la Haziran 2030'a dek sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 9 maça çıkan Oulai, 1 gol atıp 2 de asist üretti.