Cissokho’nun yerine Benrahou oynadı

Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı, zorlu Serik Belediyespor deplasmanında kadro istikrarını korudu. Dalcı, geçtiğimiz hafta oynanan Van Spor maçının on birine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Van Spor maçında gördüğü sarı kartla bu sezon ikinci kez cezalı duruma düşen Cissokho'nun yerine orta alanda Benrahou forma giydi. Manisa FK'da bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Kadir Kaan Yurdakul ve Samet Karabatak geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gözaltına alınmış, Kadir Kaan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Samet Karabatak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.