Manisa Basket sonunu getiremedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Manisa Basket, deplasmanda Tofaş'a mağlup oldu: 80-62. Karşıyaka'yı yendikten sonra son iki maçında Beşiktaş Gain ve Bahçeşehir Koleji'ne yenilen Manisa ekibi galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Müsabakaya özellikle pota altında etkili başlayan kırmızı-siyahlılar, aradaki farkı hızla artırdı. İkinci çeyreğin başında Manisa Basket, üstünlüğünü korusa da son anlarda ev sahibi ekip ağırlığını koydu. Manisa Basket, devreyi 33-30 önde kapattı. Üçüncü periyota Tofaş iyi başladı ve henüz ilk dakika dolmadan öne geçmeyi başardı. Oyundan kopan Manisa ekibi karşısında aradaki farkı artıran Tofaş, bitime 1 dakika kala 20 sayı öne geçti. Tofaş son bölüme 59-41 önde girdi. Dördüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Tofaş maçı 80-62 kazandı.