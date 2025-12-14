Manisa kısa kesti

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, konuk olduğu Serikspor'u henüz 1 dakika dolmadan 46. saniyede Toure'nin golüyle 1-0 yenerek alt sıralardan kurtulma yarışında derin nefes aldı. 1. dakikada Serik ceza alanı içinde yaşanan karambolün ardından altıpasın gerisinde bulunan Toure, kaleci Erten'i mağlup etti: 0-1.

33'de Şeref uygun pozisyonu golle sonuçlandıramadı. 43'te Manisa FK atağında Yusuf savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Erten gole izin vermedi. Dönen topa Bernahou sol çaprazdan şutunu çekti, ancak Emrecan topu çizgiden çıkardı. Bu sefer de altıpas içinde Adekanye vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti. İlk yarı Manisa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 64'te gelişen Serik atağında Amaral ceza sahasına ortaladı, Gotsuk'un kafayla indirdiği topa altıpasta Martynov dokunuşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 90+3'te Yusuf'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diony, kaleciyi çalımlamak isterken topu kaptırdı ve mutlak golü atamadı. Mücadeleyi Manisa FK 1-0 kazandı.