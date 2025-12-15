Aydın’ın Sultanları koruyamadı

VODAFONE Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Mimar Sinan Spor Salonu'nda konuk ettiği Zerenspor'a 3-2 kaybetti. Müsabakaya taraftarının da desteğiyle iyi başlayan Aydın'ın Sultanları, ilk seti 25-23 önde tamamladı: 1-0. İkinci sette de iyi performansını sürdüren Aydın temsilcisi, 25-17'lik skorla setlerde durumu 2-0'a getirmeyi bildi. Üçüncü sette ise iyi performansından eser kalmayan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine 19-25 kaybetti. Dördüncü sette de varlık gösteremeyen Aydın'ın Sultanları, 17-25'lik skorla setlerin 2-2'ye gelmesine engel olamadı. Beşinci sette de rakibinin karşısında duramayan Aydın BŞB, 12-15'lik skorla sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.