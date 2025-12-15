Bodrum FK kaçamadı

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bodrum FK, dün deplasmanda karşılaştığı Erzurum FK'yla berabere kalarak zirve yarışında yine yara aldı: 2-2. Karşılaşmaya Bodrum ekibi tutuk başladı. Mücadelenin 8. dakikasında Orhan'ın ceza alanı içine ortasında kafalardan seken topu Mustafa Yumlu ağlara gönderdi ve Erzurum FK'yı 1-0 öne geçirdi. 12'de Bodrum FK atağında Ali son çizgiden kale önüne kesti. Brazao boş pozisyonda topu auta attı. 42'de Ajeti'nin uzun pasında Erzurum file bekçisi Orbanic öne çıkarak topu uzaklaştırmak istedi. Ancak Fredy önüne düşen topu ceza alanı yayı üzerinden ağlara gönderdi: 1-1. İlk yarı beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

İlk yarının sonlarında beraberliği yakalayan Bodrum FK ikinci devreye de golle başladı. 47. dakikada Ahmet'in yerden pasında topla bulaşan Mohammed, ceza alanın dışından çok şık vurdu. Yan direğe de çarpan top ağlarla kucaklaştı: 1-2. 51'de Erzurum FK atağında Eren topu ceza alanına gönderdi. Benhur'un şutunda top üst direkte patladı. 68'de Mustafa Fettahoğlu'nun soldan ortasında Eren'in kafa vuruşunda savunmada Furkan topa ayak koydu. 83'te Erzurum FK atağında Adem Eren'in ortasında ceza alanı içinde Eren Tozlu çok iyi yükseldi ve beraberlik golünü kaydetti: 2-2. 89'da Giorbelidze kaleci Sousa ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

DEPLASMAN FOBİSİ

Bodrum FK 2-1 öne geçtiği maçta Erzurumspor ile deplasmanda berabere kalırken, deplasman fobisi de devam etti. Geçen hafta Bandırma'ya yenilen ve üst üste üç deplasmandan puansız dönen Muğla ekibi, dün de Erzurum'a gurbette diş geçiremedi. En son dış sahada Manisa FK'yı mağlup eden yeşil-beyazlılar, son 5 maçından sadece 2 puan elde edebildi. Zirve yarışında yara aldı.