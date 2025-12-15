Göztepe’den müthiş zafer

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren Göztepe, kritik Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönerek çok önemli bir 3 puan kazandı: 0-1. Karşılaşmaya her iki takımda tutuk başladı. 10'da Arda Okan'ın ortasında ön direkte topa kafayı vuran Dennis çerçeveyi bulamadı. 26'da Gaziantep FK atağında Rodrigues'in gol denemesi sonuçsuz kaldı. 38'de Göztepe'de sağ kanattan Arda Okan'ın ortasında Janderson'un top yükseldi. Ağlara giden top VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
2. YARI HEYECAN FIRTINASI YAŞANDI
63'te Göztepe ceza alanı içinde Camara, Dennis ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. 65'te beyaz noktada topun başına geçen Bayo, topu auta atarak takımını öne geçirme fırsatını kaçırdı. 69'da sol kanattan Cherni'nin kornerden ortasında Janderson müthiş bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1. 77'de Perez'den topu kapan Juan kaleci Zafer ile karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı. 82'de geriden atılan topla ceza alanı giren Juan ağları sarstı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+2'de Lungoyi soldan ceza alanına kesti. Arda kale önünde topu auta attı. İzmir ekibi Göztepe zorlu mücadeleden 3 puanla ayrıldı.
JANDERSON VE MİROSHİ CEZALI
GÖZTEPE, Antep'ten 3 puanla dönerken iki önemli oyuncusundan oldu. Sarı-kırmızılı ekipte maça ceza sınırında başlayan Miroshi ile golcü oyuncu Janderson, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. 4'er sarı karta ulaşan Miroshi ve Janderson, Göztepe'nin önümüzdeki hafta Samsunspor ile İzmir'de oynayacağı kritik maçta forma giyemeyecek
MAÇIN KIRILMA ANI
GÖZTEPE'NİN Gaziantep FK'yı 1-0 yendiği maçın kırılma anı ikinci yarıdaki penaltı pozisyonu oldu. 65. dakikada Camara'nın yerde kalmasıyla bir penaltı kazanan Gaziantep FK'da topun başına geçen Bayo atışı golle sonuçlandıramadı. Bayo'nun topu yandan auta atması, Göztepe adına çok önemli bir şans anı oldu. Sarı-kırmızılılar, kaçan penaltının şokunu atlatamayan Antep ekibine penaltı atışından dört dakika sonra gol atarak müthiş bir zafere imza attı. Puanını 29'a çıkaran sarı-kırmızılılar, 4. sıradaki yerini korudu
STOİLOV'DAN OLAİTAN SÜRPRİZİ
GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligde son oynanan ve mağlup olunan Trabzonspor karşılaşmasındaki 11'i değiştirdi. Stoilov, geçtiğimiz haftalarda performansı nedeniyle sert bir şekilde eleştirdiği Olaitan'ı 11'e monte ederken uzun süredir ilk 11 başlayan Efkan Bekiroğlu'nu yedek kulübesinde oturttu. Sarıkırmızılı ekipte, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Ürdünlü forvet İbrahim Sabra dün kadroya alındı. Maça kulübede başlayan futbolcu 90+4'te Janderson'un yerine oyuna girdi.
TARAFTARLARDAN LEZZET TURU
GÖZTEPE taraftarı, kritik Gaziantep FK deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce tezahüratlar yaparak Gaziantep Şehir Merkezi'ni bayram yerine çeviren sarı-kırmızılılar, maçtan önce lezzet turu attı. Daha sonra stada geçen 12. adam, 90 dakika boyunca marşlar ve bestelerle takımı motive etmek için çabaladı