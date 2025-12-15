Göztepe'den müthiş zafer İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci 45 dakikası nefes kesti. 65'te Güneydoğu ekibi penaltı kaçırdı. 4 dakika sonra Janderson ile golü bulan Göz-Göz, İzmir'e mutlu döndü.









TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren Göztepe, kritik Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönerek çok önemli bir 3 puan kazandı: 0-1. Karşılaşmaya her iki takımda tutuk başladı. 10'da Arda Okan'ın ortasında ön direkte topa kafayı vuran Dennis çerçeveyi bulamadı. 26'da Gaziantep FK atağında Rodrigues'in gol denemesi sonuçsuz kaldı. 38'de Göztepe'de sağ kanattan Arda Okan'ın ortasında Janderson'un top yükseldi. Ağlara giden top VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.





2. YARI HEYECAN FIRTINASI YAŞANDI

63'te Göztepe ceza alanı içinde Camara, Dennis ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. 65'te beyaz noktada topun başına geçen Bayo, topu auta atarak takımını öne geçirme fırsatını kaçırdı. 69'da sol kanattan Cherni'nin kornerden ortasında Janderson müthiş bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1. 77'de Perez'den topu kapan Juan kaleci Zafer ile karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı. 82'de geriden atılan topla ceza alanı giren Juan ağları sarstı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+2'de Lungoyi soldan ceza alanına kesti. Arda kale önünde topu auta attı. İzmir ekibi Göztepe zorlu mücadeleden 3 puanla ayrıldı.



JANDERSON VE MİROSHİ CEZALI

GÖZTEPE, Antep'ten 3 puanla dönerken iki önemli oyuncusundan oldu. Sarı-kırmızılı ekipte maça ceza sınırında başlayan Miroshi ile golcü oyuncu Janderson, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. 4'er sarı karta ulaşan Miroshi ve Janderson, Göztepe'nin önümüzdeki hafta Samsunspor ile İzmir'de oynayacağı kritik maçta forma giyemeyecek