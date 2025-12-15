Icardi kalıyor

GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde aldığı Monaco yenilgisinin ardından Süper Lig'de önceki akşam Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek moral buldu. Uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Mauro Icardi, yine Antalya maçına kulübede başlarken ikinci yarıda oyuna girip takımının 4. golünü kaydetti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız ile ilgili spekülasyonlara teknik direktör Okan Buruk nokta koydu. Antalyaspor maçı sonrası konuşan Buruk, Mauro Icardi'ye sahip çıkarak futbolcunun takım için önemine dikkat çekti. Buruk, "Bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Geçen sene sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek, uzun süre sonra oynamak, attığı gol sayısı, önemli bir gol sayısı. Çok fazla speküle ediliyor. Bu spekülasyona açık bu tür yıldız oyuncular ama biz ona çok güveniyoruz. Çok önemli ve değerli Galatasaray için" diye konuştu. A Spor'da canlı yayında Antalyaspor mücadelesini değerlendiren Levent Tüzemen de Icardi için, "Mauro Icardi, yıllık maaşının düşürülmesini kabul etti. Maaşını düşürecek, anlaşması yapıldı. Bir sorun yok" iddiasında bulundu.