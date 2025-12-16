Fenerbahçe çok rahat

SÜPER Lig'de son iki maçında berabere kalan Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u farklı mağlup ederek yeniden ikinci sıraya yükseldi ve lider Galatasaray ile 3 puanlık farkı korudu: 4-0. 24. dakikada Jhon Duran, ceza sahası içi sol çaprazdan Uğurcan Yazğılı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozsiyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

DİREĞİ GEÇEMEDİ

Talisca atışı gole çevirdi: 1-0. 30'da Asensio, sağ taraftan içeriye ortaladı. Mert Müldür'ün vuruşunda savunmada Calusic'e de çarparak ağlara gitti: 2-0. 37'de Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla set vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 3-0.

Ederson'un uzun degajında topa yönelen Kerem Aktürkoğlu'nun kaleci Bahadır'ı çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Uğurcan son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi. 45+3'te Asansio'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarptıktan sonra Konyaspor savunması tarafından uzaklaştırıldı. 87'de Oğuz Aydın'ın sol taraftan ortasında kaleci Bahadır'dan seken meşin yuvarlağı Asensio, kale önünde yaptığı sert vuruşla skoru belirledi: 4-0.

Çifte sakatlık şoku yaşandı

Fenerbahçe'de ikinci yarıda iki sakatlık birden yaşandı. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Archie Brown, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Fenerbahçe'de Brown yerine 55. dakikada Levent Mercan oyuna dahil oldu. ikinci olarak sakatlık yaşayan John Duran'da da devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine 68'de oyuna Szymanski girdi

Talisca yıldızlaştı

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, son dönemdeki yüksek formu ile dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız, son iki maçta 5 kez ağları havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann karşılaşmasında 3 gol atan ve hat-trick yapan Talisca, ligdeki Konyaspor maçında ise 37 dakikada 2 gol attı. Sambacı, ligdeki gol sayısını sekize yükseltti ve En-Nesyri'yi gol sayısında geçmeyi bildi.

Tedesco'dan 3 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Brann maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brann maçına ilk 11'de başlattığı Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi milli takımlarında olması sebebiyle görevlendiremedi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, İsmail Yüksek'i ise yedek soyundurdu. İtalyan futbol adamı, bu isimlerin yerine ise Konyaspor karşısında Edson Alvarez, Marco Asensio ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Bu sezon ilk kez

SÜPER Lig'de sahasında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, ilk yarıda dikkat çekici istatistiklere imza attı. Konyaspor karşısında ilk yarıda 3 gol bulan Fenerbahçe, kaçırdığı pozisyonlarla da dikkat çekti. Bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken (8) ve en yüksek beklenen gol değeri üreten (2.53 xG) takım Fenerbahçe oldu.