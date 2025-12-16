Griezmann bombası

Süper Lig'de liderliği bırakmayan Galatasaray, Şampiyonlar Wilfried Singo için flaş iddia Ligi'n'de de ilk 24 hedefini tutturabilmek için transfere yöneldi. Şanssız sakatlıklar ve cezalar sonrası kadroda alternatifi azalan teknik direktör Okan Buruk; savunma, orta saha ve hücum hattına nokta atışı takviye istedi. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann için bir hamle planlıyor. İspanya La Liga ekibinde oynama süreleri düşüş gösteren 34 yaşındaki oyuncuyla, Başkan Dursun Özbek menajeri kanalıyla bağlantıya geçti. Şartlar oluşursa Fransız hücum oyuncusu ocak ayında sarı-kırmızılı formayı giyebilir. Fransız yıldız futbolcu 2025 yılında kulübüyle sözleşmesini yenilerken kontratının sona ermesine 1.5 yıl daha kaldı. Ancak forvet arkasında görev yapan 1.76 boyundaki oyuncunun oynama süresinin düşmesi G.Saray adına bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Griezmann, bu sezon Madrid ekibiyle 17 lig maçında sadece 649 dakika sahada kaldı. Buna rağmen 5 gol üreten oyuncu ile G.Saray, yakından ilgileniyor.