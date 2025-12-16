Izmirspor’dan amansız takip

BÖLGESEL Amatör Küme 8. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İzmirspor, zirveyi amansız takibini sürdürüyor. Ligde 5 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Balıkesir BŞB'Yyi deplasmanda 3-0 yenerek sona erdiren İzmir'in köklü ekibi, geçtiğimiz gün sahasında Kuşadasıspor engelini 2-0'lık sonuçla aştı. Ligde gol yemeden 2'de 2 yapan lacivertli-beyazlılar, haftayı lider Gaziemir'in 4, ikinci sıradaki Bandırma Eti'nin de 1 puan gerisinde kapattı. Gelecek hafta sonu Manisaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan İzmirspor, kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de şampiyonluk iddiasını güçlendirmek istiyor.