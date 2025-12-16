Karşıyaka nefes aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında hayatta kalma mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda direkt rakibi olan ONVO Büyükçemece'yi mağlup ederek rahat bir nefes aldı: 83-87. Sezon Petkimspor mağlubiyetiyle giren ikinci haftada ise Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenen yeşil-kırmızılılar, daha sonra çöküşe geçti. Sırasıyla Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Galatasaray, Trabzonspor, Türk Telekom, Manisa Basket, Mersinspor ve son olarak Beşiktaş Gain'e mağlup olan Kaf-Kaf ligde kalma adına umutlarını artırdı.

MAÇ BOYUNCA ÜSTÜNDÜ

Müsabakaya pota altından bulduğu sayılarla etkili başlayan Kaf-Kaf rakibi karşısında iyi de savunma yaparak ilk periyotu 27-20 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren hatta bir ara farkı çift hanelere taşıyan İzmir temsilcisi, devreyi de 51-44 önde tamamlamasını bildi. Üçüncü periyotta Büyükçemkmece oyuna hakim olmaya çalıştı. Ancak Kaf-Kaf rakibine izin vermedi. Aradaki farkı koruyan yeşil-kırmızılılar, son bölüme 70-64 önde girdi. Son periyot büyük çekişmeye sahne oldu. Ancak hata yapmayan Karşıyaka maçı 87-83 kazandı.