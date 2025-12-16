Trabzon’un bileğini bükemediler

SÜPER Lig'de çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor (7 galibiyet, 4 beraberlik), 6'ncı haftadan bu yana başlayan süreçte ligin en fazla puan toplayan takımı olma unvanını sürdürdü. Bordo mavililerin zirve yarışındaki iddiasını korumasının yanında son haftalarda alınan puanlar ile takımdaki mücadeleci ruh, camiadan tam not aldı. Bordo-mavililer, bu sonuçla zirve yarışındaki iddiasını korudu. Trabzonspor'un, zirve takibinin yanında son haftalarda alınan saha sonuçlarıyla takımdaki oyuncuların mücadeleci ruhu ve gayreti, camiayı mutlu etti.

SAHASINDA YIKILMIYOR

BORDO-MAVİLİLER, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada 219 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavili ekip, teknik direktör Fatih Tekke ile 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere evinde oynadığı toplam 17 resmi mücadelede sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.