Aras evde yok

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Aras Spor, yenilgisiz lider Vakıfbank'a 3-0 mağlup oldu. Aras ilk sete iyi başladı, Olaya ve Kalandadze'nin smaçlarıyla 20-15 öne geçti. Ancak misafir takım vites yükseltti. 20-20 olana dek Aras 2 mola alsa da Vakıfbank hata yapmadı ve ilk seti 25-23 aldı. 2. sete yine Aras iyi başladı. İzmir ekibi 11-6 öne geçince ilk molayı Vakıfbank aldı. Aras moladan sonra Anthouli'nin sayılariyla 14-7'lik skoru yakaladı. İstanbul temsilcisi üst üste bloklarla bir anda farkı 4'e (15-11) indirdi. Vakıfbank iyi gidişatını devam ettirip 24-21'e kadar seti getirdi. Aras smaçlarla 24-24'ü yakalasa da misafir takım 26-24 ikinci seti alarak maçı 2-0'a getirdi. Son sette Vakıfbank sürekli önde olan taraf olmasına rağmen Aras takibi bırakmadı. Derya, Ogbogu ve Cansu'nun iyi oyunuyla Vakıfbank 24-21 öne geçti ama Aras yine cevap verdi ve skoru 24-23'e getirse de konuk ekip Derya'nın smacıyla seti 25-23, maçı da 3-0 kazanmayı bildi. Aras gelecek hafta Bahçelievler Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

ÖZBAY AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Karşılaşmaya İzmirli voleybolseverler büyük ilgi gösterdi. İzmirliler her zaman olduğu gibi takımlarını desteklemek için karşılaşmaya akın ederek tribünleri doldururken, maça konuk ekipte forma giyen İzmirli milli voleybolcu Cansu Özbay'ın ailesi de geldi. Özbay ailesi, basına birlikte poz verdi.