Aydın Kartal’ı devirdi!

SULTANLAR Ligi'nin Egeli ekiplerinden Aydın BŞB, 12. haftada 1 basamak üzerinde yer alan Beşiktaş'a konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı karar setinde Aydın kazandı. Hızlı başladığı ilk seti 18-25 alan Ege temsilcisi, ardından 25-15'lik iki setle geriye düştü. Dördüncü sette 4 sayı farkla geriye düşse de maçı bırakmayan Ege ekibi, öne geçip üstünlüğünü korudu ve 21-25'lik skorla setlerde durumu 2-2'ye getirdi. Dengeli geçen karar setinde Aydın 11-10 öndeyken rakibinin serisine engel olamayınca geriye düştü. Buna rağmen karşılaşmayı bırakmayan ve mola dönüşü file önünde sayılar alan Ege temsilcisi tekrar öne geçerek bu seti 14-16, maçı da 2-3 kazandı.