Balıkesirspor’dan çok kritik galibiyet

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta haftanın kapanış maçında Balıkesirspor, zorlu Eskişehirspor deplasmanından 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Bal-Kes 2. dakikada Yekta ile gole yaklaşsa da kaleci Bora izin vermedi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Balıkesirspor 57. dakikada Hasan Gündoğdu'nun kazandığı topu şık bir vuruşla ağlara gönderen Artun Akçakın ile kilidi açtı. Ege ekibi 70'te Artun'un asistinde Hasan'ın gelişine vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 2 dakika sonra Hasan'ın pasıyla kaleciyi geçen Yekta topu boş ağlara göndererek skoru belirledi: 0-3. Balıkesir bu galibiyetle puan durumunda 27 puanla rakibini yakaladı.