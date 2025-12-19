Aslan üçlük attı!

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i mağlup etti: 1-0. 9. dakikada Sallai'nin ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed sağına uzanarak topu kornere çeldi. 14'te Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi. 22'de Sane'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ahmed Kutucu, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 29'da Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Shomurodov, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı.

GÜNAY KALESİNDE DEVLEŞTİ

Shomurodov'un pasında topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Yerden gelen şuta soluna uzanarak müdahale eden kaleci Günay, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 64'te Brnic, sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Savunmada Arda'nın dokunduğu top kaleye yöneldi, kaleci Günay topu son anda çıkardı. 90+4'te sol kanattan Ebosele topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Bertuğ'un kafa vuruşunda kaleci Günay topu çıkardı. Maç 1-0 sona erdi.

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yoğun maç temposunda kupada rotasyona gitti ve son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Buruk; Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in yerine Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

Ahmed sürprizi

Sarı-kırmızılılarda Ahmed Kutucu, Başakşehir mücadelesiyle bu sezon ilk kez 11'de başladı. Kutucu, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere 6 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Ahmed, 22. dakikada attığı golle de uzun bir aranın ardından gol sevinci yaşadı. Ahmed, en son geçtiğimiz sezon oynanan kupadaki Boluspor maçında ağları sarsmıştı.

Arda ile Gökdeniz ilk kez 11'de başladı

Galatasaray'da genç futbolcular Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz, A takımda ilk kez 11'de görev aldı. Ünyay, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere toplam 7 maçta sonradan oyuna girdi. Gürpüz de sarı-kırmızılılarla daha önce yine Türkiye Kupası'nda 2 kez oynamıştı.