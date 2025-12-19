Bodrum FK sonunu getiremedi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Bodrum FK, deplasmanda iki farklı öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 3-2 mağlup oldu. 18. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına kadar ilerleyen Dimitrov'un pasında, kale önünde Adem Metin Türk topu filelere gönderdi: 0-1. 35'te Gençlerbirliği'nin savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Adem Metin Türk'ün dar açıdan şutunda kaleci Velho gole izin vermedi. 51'de konuk ekip farkı 2'ye çıkardı.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU

Ceza alanının solundan Dimitrov'un yerden pasında, Abdurrahim Dursun'un altıpas içindeki müdahalesi sonrası boşta kalan meşin yuvarlağı Ali Habeşoğlu ağlarla buluşturdu: 0-2. 59'da başkent ekibi farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında topla buluşan Niang, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Bahri Can Tosun'un solundan filelere yolladı: 1-2. 67'de sağ korner bayrağının hemen yanından kullanılan serbest vuruşta Samed Onur, topu kalenin sol üst köşesine gönderdi: 2-2. 69'da Metehan Mimaroğlu'nun sol taraftan yaptığı ortada direkten dönen topu Niang, müsait pozisyonda filelerle buluşturdu: 3-2. Maç 3-2 sona erdi.