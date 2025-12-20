Icardi için olay transfer iddiası!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin geleceği hala belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Mauro Icardi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BOSMAN KURALINI KULLANABİLİR

Galatasaray ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Mauro Icardi, 1 Ocak'tan itibaren istediği kulüple görüşme ve gelecek sezon için bonservis bedeli olmadan sözleşme imzalama hakkına sahip. Fichajes'in haberine göre; Mauro Icardi'nin kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazırlandığı aktarıldı.

TALİPLER VAR

Galatasaray'daki geleceği netlik kazanmayan Arjantinli santrfor için LaLiga ve Serie A ekiplerinin takipte olduğu vurgulandı. Öte yandan Mauro Icardi'nin Real Oviedo'da forma giyebileceği öne sürüldü.

LaLiga'da küme düşme mücadelesi veren ekibin gol yollarında büyük bir eksikliği olduğu ve Mauro Icardi'nin transferine ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

8 GOL ATTI

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, bu sezon 22 müsabakada forma şansı buldu. Arjantinli santrfor, bu süreçte 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli santrforun güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Barcelona altyapısında futbola başlayan Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG'de oynadı. Galatasaray, Mauro Icardi için 10 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.