Manisa Basket’ten yabancı takviyesi

BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa Basket, yeni bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. Manisa temsilcisi kadrosunu ABD'li uzun Hassan Martin'le güçlendirdi. 30 yaşında, 2,01 boyundaki oyuncu NCAA'de Rhode Island Üniversitesi'nin ardından Avrupa'da Olympiakos, Kızılyıldız, Buducnost, Hapoel Holon gibi takımlarda forma giydi. Martin, Yunanistan ve Sırbistan'da lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı. Manisa temsilcisi Isaiah Mobley'i geçtiğimiz günlerde Euro Cup'ta mücadele eden İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'e göndermişti.