Alperen’in çabası Rockets’a yetmedi

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, uzatmada Houston Rockets'ı 133-128 mağlup ederken Alperen Şengün'ün tripledouble'a yaklaşan performansı takımının mağlubiyetini engellemeye yetmedi. Smoothie King Center'da oynanan maçın üçüncü çeyreğinde 25 sayı geriye düşen Pelicans, 2002-03 sezonundan bu yana tarihinin en büyük geri dönüşünü yaparak bu sezon 6. galibiyetini elde etti. Saddiq Bey'in 29 sayıyla oynadığı ev sahibi ekipte, Trey Murphy 27 sayı, Herb Jones 18 sayı, 8 top çalma, çaylak Derik Queen 16 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla galibiyete katkıda bulundu. Kevin Durant'in 32 sayıyla en skorer isim olduğu Houston Rockets'ta, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 28 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle "double double" yaptı.