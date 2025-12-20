Avom savaşı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, devre arası transfer döneminde orta sahasına takviye yapmak için kolları sıvadı. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'da Loirent forması giyen 21 yaşındaki Arthur Avom için harekete geçti. Avom ile Fransa Ligi'nde üst sıralara oynayan bir takımın da ilgilendiği ve Rennes'in de 21 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu belirtildi. Belçika'dan da Club Brugge'nin sezon sonunda transfer için güçlü bir aday olarak öne çıkabileceği yazıldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Avom'un Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak kontratta uzatma opsiyonu da yer alıyor. 21 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de sözleşmesini uzatmasını sağlayacak kadar maça çıktı ancak Lorient, henüz yeni sözleşme konusunda bir adım atmadı. Lorient forması altında bu sezon 16 maçta forma giyen Avom, 1 asist yaptı. Sarı-kırmızılıların, yoğun maç temposu nedeniyle orta sahadaki alternatifleri çoğaltmak için genç oyuncuyu almak istediği gelen bilgiler arasında. Merkez orta saha olarak görev yapan Avom, 10 numarada da forma giyebiliyor. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Fransa'ya giderek oyuncuyu uygun bir fiyatla kadrosuna dahil etmek istediği öğrenildi.

ASLAN'IN HEDEFİ UMUT TOHUMCU

GALATASARAY, Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Tohumcu ile ilgileniyor. Sky'da yer alan habere göre, Hoffenheim, devre arası transfer döneminde Umut Tohumcu ile yollarını ayırmak istiyor. Umut Tohumcu'nun şu anda Hoffenheim orta sahasında dördüncü seçenek olduğu ve kulübün, genç oyuncu için şu anda planının kiralık transfer olduğu belirtildi. Hoffenheim, 6 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde genç futbolcunun bonservisiyle transferine de izin verebileceği yazıldı. Bundesliga ve Bundesliga II'den şimdiden Umut Tohumcu'ya ilgi gösterdiği ve Galatasaray'ın da 21 yaşındaki futbolcuyu radarında tuttuğu kaydedildi. Hoffenheim'da bu sezon 8 maçta süre bulan Umut Tohumcu, 1 kez gol sevinci yaşadı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Umut'un, kulübü Hoffenheim ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

GUARDİOLA ROTASYON YAPABİLİR

MANCHESTER City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında 28 Ocak'ta sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta rotasyon yapabilir. İngiliz ekibi, 27 Aralık'la birlikte 1 Şubat'a kadar olan takvimde tüm kulvarlarda 10 maça çıkacak. İngiliz basınında yer alan habere göre, Pep Guardiola, Manchester United ve Chelsea maçlarını da kapsayan yoğun takvim nedeniyle bu süreçte kadroda rotasyon yapabilir. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 maçta 13 puan topladı. İngiliz ekibi, kalan iki maçında Bodo/ Glimt deplasmanına gidecek ve sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Pep Guardiola'nın, Bodo/Glimt maçında Şampiyonlar Ligi'nde turu garantilemesi halinde Galatasaray maçında rotasyon yapabileceği belirtildi.

AHMED ŞANSINI İYİ KULLANDI

GALATASARAY forması giyen ve devre arasında ayrılacak isimler arasında gösterilen Ahmed Kutucu, kupada bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. 25 yaşındaki futbolcu, kupada Başakşehir maçında attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Ahmed Kutucu'nun attığı bir gol de daha öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının ardından basın toplantısında, "Ahmed Kutucu ile ilgili çok fazla transfer dedikodusu var." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Şampiyonlar Ligi'nde iki maç sonuna kadar, oyuncularımızı elimizde tutup karar vermemiz gerekiyor. O zaman da transferde bize gelen tekliflerle ilgili karar vereceğiz. Ahmed de çok çalıştı, mücadele etti. Ahmed attığı için daha çok sevindim. İnşallah aynı şekilde devam eder." sözlerini sarf etti.