Göztepe rekor peşinde

Trendyol Süper Lig'de harika bir performans sergileyen Göztepe, Avrupa potasında yer alırken şimdi de kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un öğrencileri, 16 maçta topladığı 29 puanla 4. sırada yer alıyor. Yarın evinde ağırlayacağı Samsunspor'u yenmesi halinde 32 puana ulaşacak İzmir ekibi, son 10 yıldaki Süper Lig performansına bakıldığında, en iyi ilk yarı performansına sahip olacak. Geçen sezon 19 takımlı ligde ilk yarıyı (18 hafta) 28 puanla kapatan Göztepe, 2017-18 sezonunda ise 30 puan toplamıştı. Bu sezonki çıkışıyla rekor kırmaya çok yakın olan sarı-kırmızılılar, geçmiş yıllara bakıldığında da istikrarlı bir yükseliş gösteriyor.

2021-2022'DE 15 PUAN

2018-19'da 17 maçta 22 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, 2019- 20'de 23 puan, 2020-21'de 21 takımlı ligde ilk yarıyı 25 puanla tamamlamış, 2021-22'de 15 puan almıştı. Göztepe, 1. Lig'de mücadele ettiği 2022-23 sezonundu ilk 17 haftayı 24,2023-24 ilk yarıyı 32 puanla kapatmıştı. Gürsel Aksel'deki kritik karşılaşmada sarı-kırmızılılar, hem bu tarihi rekora ulaşmayı hem de 4. sıradaki yeriniiyice sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Taraftar desteğiyle motive olan Stanimir Stoilov'un ekibi, Samsunspor engelini aşarak devre arasına moralli girmek istiyor.