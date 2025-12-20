Kanarya’dan çifte bomba

Trendyol Süper Lig'de uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transferde hedeflerini belirledi. Hücumu güçlendirecek olan sarı-lacivertlilerin orta sahasında da değişim yaşanacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda

Kanarya aradığı oyuncuları Hollanda'da buldu. Sarılacivertliler, Hollanda'nın en parlak orta saha yıldızlarını Kadıköy'e getirmek için tam anlamıyla çıkarma yaptı. Alınan bilgilere göre Kanarya'da listenin başında Eredivisie'den PSV'nin pas ustası Joey Veerman ve Ajax'ın genç dinamosu Kenneth Taylor var.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Joey Veerman'ın menajeriyle ilk temas kuruldu ve anlaşma için zemin arandığı öğrenildi. Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek, Hollandalı yıldıza cazip bir yıllık ücret teklifi sundu. Veerman "Evet" derse bomba patlayacak ve F.Bahçe ocakta aktif olacak 24 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi bitirecek. PSV de bu bedel karşılığında kapıyı araladı. Şimdi gözler Veerman'ın kararında.

AYRILMAYI PLANLIYOR

Ajax'ın 23 yaşındaki yıldızı Kenneth Taylor için de temaslar alev aldı. Yönetim hem menajerle hem Hollanda ekibiyle görüşerek şartları masaya yatırdı. Ajax, 2027'ye kadar sözleşmeli oyuncusunu takımda tutmak istiyor, yeni sözleşme bile önerdi. Ama Taylor ayrılığa sıcak bakıyor. Kulübün beklentisi 25 milyon Euro bonservis bedeli. Fenerbahçe'nin bu kapıyı zorlamaya devam ettiği öğrenildi.

LİGDE RAKİP EYÜPSPOR

Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe bugün saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlikle 36 puan topladı ve ligde 2. sırada yer alıyor. Eflatun-sarılılar ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonunda 13 puanla 17. sırada bulunuyor. Geçen hafta Konyaspor maçından 4-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu mücadeleyi de kazanarak ligin ilk yarısını namağlup tamamlamak istiyor. Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 3. kez kozlarını paylaşacak.