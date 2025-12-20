Manisa 3’te 3 peşinde!

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste 2, yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde ise son 4 maçta 3 galibiyetle düşme hattından sıyrılan Manisa Futbol Kulübü, bugün Ankara Keçiörengücü'nü seriyi sürdürmek için konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Süleyman Bahadır yönetecek. Ligde Manisa FK'nın 19 puanı, Keçiörengücü'nün 22 puanı bulunuyor. Manisa ekibi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturmasında tutuklanan, aynı zamanda bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'dan 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Kadir Kaan Yurdakul'un yanı sıra Bartu Göçmen ve Fırat İnal'ın sözleşmelerini feshetmişti.

HEDEF MAÇLARINA ÇIKIYOR

VANSPOR ve Serikspor maçlarında kritik galibiyetler alarak haftalar sonra düşme hattından çıkan Ege temsilcisi, önümüzdeki 2 haftada alt sıralardan kurtulmak için direkt rakipleriyle hedef maçlarına çıkacak. Bu hafta 22 puanlı Keçiörengücü'nü yenmesi halinde rakibini yakalayacak olan siyah-beyazlılar, ardından ilk yarının son maçında Sakaryaspor'a konuk olacak. Manisa ligin ikinci yarısına Play-Off hattına yakın başlamak istiyor.

RAKİPTE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

MANİSA FK'nın konuk edeceği Keçiörengücü'nde kritik maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Ankara ekibinde Mozambik milli takımına giden tecrübeli savunmacı Mexer'in yanı sıra orta sahanın önemli isimlerinden Francis Ezeh de kart cezalısı. Bu iki ismin yanı sıra sakatlığı süren forvet Hüseyin Bulut ile bahis soruşturmasında ceza alan Berkan Keskin ve Alper Duman da takımlarını bugün yalnız bırakacak.