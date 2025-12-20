Samsun’un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor, lig aşamasında 6. ve son hafta maçında deplasmanda konuk olduğu Mainz'a 2-0 mağlup oldu. Almanya'dan eli boş dönen Karadeniz ekibi, son 16 turuna yükselen ilk 8 takım içerisinde yer alamadı ve lig aşamasını 12. sırada tamamladı. Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nde yoluna Play-Off turunda devam edecek. Kırmızı-beyazlılar bu turda Makedonya temsilcisi Shkendija Tetovo veya Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile mücadele edecek. Konferans Ligi Play-Off turu kura çekimi 16 Ocak 2026'da yapılacak. Öte yandan Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Samsun'da eksik listesine Olivier Ntcham da eklendi. Ntcham'ın maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.