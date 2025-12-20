Trabzon’da Onuralp’e kanca

ZİRAAT Türkiye Kupası grup aşamasındaki Alanyaspor karşılaşmasında kaleyi koruyan Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç kalecisi Onuralp Çevikkan, sergilediği performansla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Konuk ekibin hücumlarında doğru pozisyon alan, reflekslerinin yanı sıra top hakimiyetiyle kalede güven veren genç eldiven, yabancı scout ekiplerince de yakından takip ediliyor. Altınordu altyapısında yetişen Onuralp Çevikkan, 2023 yaz transfer döneminde Trabzonspor kadrosuna dahil oldu. Bordo- mavili kulübün altyapı yapılanması kapsamında transfer edilen genç kaleci, kısa sürede A Takım ortamına adapte olurken, Türkiye Kupası'nda aldığı süreleri iyi değerlendirerek dikkatleri üzerine çekti. Kupada üst üste iki maçta görev alan genç kaleci, aldığı süreleri iyi değerlendirdiğini bir kez daha gösterdi. Daha önce yabancı scout ekipleri tarafından da takip edilen genç kalecinin performansı yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da dikkat çekiyor. Özellikle altyapı yapılanmasıyla öne çıkan kulüplerin radarında yer alan genç file bekçisini, Real Madrid scoutlarının geçmiş dönemde izlediği ve gelişimini takip ettiği uluslararası basında da yer bulmuştu. Avrupa kulüplerinin Onuralp'i potansiyel vadeden kaleciler arasında değerlendirdiği ifade ediliyor.