Afrika kupası bugün başlıyor!

FAS'IN ev sahipliğinde düzenlenecek 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) bugün başlayacak. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyon, 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihlerinde başkent Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir şehirlerinde düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Fas ile Komorlar, Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Prens Moulay Abdellah Stadyumu, 18 Ocak'ta oynanacak final karşılaşmasına da ev sahipliği yaparak 52 maç sürecek turnuvanın kapanışını gerçekleştirecek.