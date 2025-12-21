Bursa-Aliağa: 0-0

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa FK, deplasmanda lider Bursaspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Bir çok eksiği olmasına rağmen rakibiyle kora kor bir mücadele gösteren sarı-siyahlılar, performansıyla taraflı tarafsız herkesten alkış topladı. İki takımda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken, müsabaka kalecilerin düellosuna dönüştü. İzmir temsilcisi, Kırklarelispor'u mağlup ettikten sonra sırasıyla Menemen FK'ya mağlup olurken, Aksaray Belediyespor ve Bursaspor ile berabere kaldı ve yarışta yara aldı. Aliağa FK, ligin ikinci yarısına Kahramanmaraş İstiklal deplasmanıyla başlayacak.