Konyaspor: 1 Kayserispor: 1

Ev sahibi takım 63'te Umut Nayir ile öne geçti. 90+3'te Onugkha skoru belirledi TRENDYOL Süper Lig'de alt sıralarda bulunan iki ekibin mücadelesinde Konyaspor ve Kayserispor 1-1 berabere kaldı. 7. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mendes'in arka direğe yaptığı ortaya boş pozisyondaki Mane kafayla vurdu ancak kaleci Bahadır gole izin vermedi. 18. dakikada Bardhi'nin sol kanattan arka direğe doğru gönderdiği topu Andzouana ön direğe çevirdi. Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.39. dakikada Kayserispor'da merkezde topla buluşan Furkan ceza sahasının önünden sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti. 63. dakikada Konyaspor öne geçti. Sol kanattan Pedrinho'nun ortasında Bjorlo, Umut Nayir'e pas verdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. 90+3. dakikada konuk ekip skora dengeyi getirdi. Tolga Sarıarslan'ın kafayla ceza sahası içine indirdiği topu Onugkha, skoru belirleyen isim oldu: 1-1.