Manisa mı Petkim mi?

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ege temsilcilerinden Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor bugün karşı karşıya geliyor. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak. Geride kalan haftalarda Petkimspor ligde 11 maçta 4 galibiyet, Manisa Basket de 3 galibiyet alabildi. Petkim hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Casademont Zaragoza'yı evinde yenerek grubunda liderliği ele geçirmişti. Manisa Basket'te takımdan ayrılan Mobley'in yerine alınan yeni transferler pivot Hassan Martin ve guard Erik Stevenson yarın ilk kez forma giyecek. İki taraf da Ege derbisinde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı planlıyor.

MERKEZEFENDİ ÇIKIŞ PEŞİNDE

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket bugün evinde Türk Telekom önünde çıkış arıyor. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Denizli ekibi Merkezefendi 11 haftada 4 galibiyet alırken, Türk Telekom ise 7 galibiyetle Play- Off hattında yer alıyor.