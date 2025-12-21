Muğlaspor zorlu maçta 1 puan aldı

NESİNE 2. Ligi Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Muğlaspor, geçtiğimiz hafta liderliği kaptırdığı Şanlıurfaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda iki takım da maça dengeli başladı. 26. dakikada Şanlıurfaspor'da Levent Gülen yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Kırmızı kart sonrası Muğlaspor baskısın artırsa da golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda yeşil-beyazlılar gol ararken Sırat Yeşilördek yaptığı sert faul sonrası direk kırmızı kart gördü ve Muğla ekibi de 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Şanlıurfaspor oyunu dengelese de maçta gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla lider Şanlıurfaspor 38 puana, takipçisi Muğlaspor ise 37 puana yükseldi.