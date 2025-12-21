Ronaldo’nun ekibine transfer yasağı geldi

CRİSTİANO Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Al Nassr, FIFA tarafından getirilen transfer yasağıyla yeni oyuncu alamayacak. Suudi Pro Ligi'nde oynadığı dokuz karşılaşmanın tamamını kazanan takım, en yakın rakibi Al Hilal'in dört puan önünde zirvede yer alıyor. Transfer yasağı, kulübün geçmişte yaşadığı benzer bir dosyayı da gündeme getirdi. Al Nassr, 2023 yılında Ahmed Musa transferinde tespit edilen usulsüzlük nedeniyle üç transfer dönemi boyunca cezalandırılmış, dosya 2 milyon Euro'luk ödeme sonrası kapanmıştı.