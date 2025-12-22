A.Ordu takıldı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 18. haftasında Altınordu, evinde Kepezspor ile 2-2 berabere kaldı. 2. dakikada Berat Kalkan'ın sağ kanattan yaptığı yerden ortada ceza sahası içinde Kerim Avcı, sol ayağının içiyle tek vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 13'te Kepezspor'un Berat Satılmış ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Selim Ay ceza sahası içinde kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-1. 21'de gelişen Altınordu atağında rakip sahanın ortalarında topla buluşan Kerim Avcı, Ege'ye derin top attı. Ege'den seken top Berat'a geldi. Berat sol çaprazdan ceza sahası dışından topu kontrol edip yaklaşık 25 metreden şut çıkardı ve meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

55'te Kepezspor sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Top Altınordu kalecisi Efe'de iken, misafir takım oyuncusu Aykut, topsuz alanda Altınordulu İlker'e yumruk atma girişiminde bulundu ve hakem direkt kırmızı kartla Kepezsporlu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına attı. 59'da Altınordulu İlker, rakibine sert müdahalede bulununca ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 80'de misafir takım beraberlik golünü buldu. Burak'ın ara pasında Muhammed Haşim, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü attı: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve İzmir ekibi mücadeleden 2-2 eşitlikle ayrıldı.