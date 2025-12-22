Göz-Göz kayıp

Vodafone Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyet sonrası tekrar düşüşe geçen Göztepe, 13'üncü haftada sahasında Galatasaray Daikin'e 1-3 kaybetti.

Dengeli başlayan ilk set karşılıklı sayılarla 11-11'e kadar başa baş gitti. Bu dakikadan sonra konuk ekip yakaladığı seriyle bir anda farkı 6 sayıya çıkardı: 14-20.

Kalan bölümde Göz-Göz rakibini yakalayamadı ve 20-25'lik skorla setlerde durum 0-1 oldu. İkinci sete Galatasaray iyi başladı. Göztepe maça ortak olmaya çalışsa da bunu başaramadı. İlkin ve Bongaerts'in blok sayılarıyla fark daha da açıldı ve 17-25'lik skorla maçta durum 0-2 oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette ev sahibi ekip gösterdiği reaksiyon ile öne geçti. Galatasaray'ın hatalarını iyi değerlendiren Göztepe, yakaladığı farkı sona kadar korudu ve 25-22 ile setlerde durumu 1-2 yaptı. Dördüncü setin ilk bölümünde Göz-Göz hücumda aksayınca fark açıldı. Mola sonrası toparlanan ev sahibi ekip farkı 1'e kadar düşürse de bir türlü rakibini yakalayamadı. Son bölümde farkı koruyan Galatasaray bu seti 21-25, maçı da 1-3 kazandı. Bu sonuçla Göztepe 13 hafta sonunda 3 galibiyet ve 9 puanla 11. sırada kaldı. Puanını 29 yapan Galatasaray ise 4. sıraya yükseldi.