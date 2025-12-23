Beşiktaş golcüsünü buldu!

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını istediği şekilde kapatamayan Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için hazırlıklar devam ediyor.Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, kadro kalitesini yukarı çekmek adına birçok ismi radarına almıştı.

YENİ GOLCÜ KAPIDA

Santrfor rotasyonunda El Bilal Toure ve Tammy Abraham'a sahip olan siyah-beyazlıların yeni bir golcü arayışına girdiği iddia edildi. Beşiktaş, Cruzeiro forması giyen Gabriel Barbosa Almeida ile ilgileniyor. Sezon başında transfer edilen Tammy Abraham'ın takımdan ayrılması halinde bu transfer için hamle yapabileceği kaydedildi.

AYRILIK KARARI ALDI

Gabigol lakaplı 29 yaşındaki futbolcunun, Brezilya Serie A ekibiyle yollarını ayırmak istediği ifade edildi. Siyah-beyazlıların, tecrübeli golcünün Cruzeiro'da kazandığı maaştan daha fazlasını ödeyebileceği belirtildi.