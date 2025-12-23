  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Petkim havalı Manisa yaralı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Basketbol Süper Ligi'nde normal süresi 88-88 biten Ege derbisinde Aliağa Petkimspor deplasmanda Manisa Basket'i nefes kesen bol skorlu mücadele sonrası 104-101 yendi. FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda güçlü rakipleri arasında 2'de 2'yle lider olan Petkimspor, ligde de üst üste ikinci deplasman galibiyetini alarak Play-Off yarışına ortak oldu. Petkim 12 maçta 5 galibiyete ulaşırken, art arda dördüncü kez parkeden mağlubiyetle ayrılan Manisa Basket ise toplam 3 galibiyetle alt sıralardan kurtulamadı. Petkimspor Antrenörü Özhan Çıvgın, "Dönem dönem iyi oynadık, dönem dönem ise oyunun kontrolünü kaybettiğimiz anlar oldu. Kazanmak çok önemliydi ve bu galibiyetten dolayı mutluyum" dedi.

