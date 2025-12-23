Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin muhtemel ilk 11’leri: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş ile yılın son derbisinde kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak canlı izleyeceği Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki dev derbi, Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Gün boyu özel yayınlar ise A Spor ekranlarında olacak.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Kadıköy'deki maç öncesi Fenerbahçe'de eksikler dikkat çekiyor. Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci dışında 9 oyuncu yok. Jhon Duran'ın yokluğunda Kerem, Fred ve Edson'un yerine İsmail-Bartuğ ikilisi görev alacak. Savunmanın sağında Mert Müldür, solunda ise Levent Mercan sahada olacak. Hücumda Dorgeles Nene'nin yerine Oğuz Aydın forma giyecek. Asensio ise sağ kanatta görev yapacak. Sakatlanan Talisca'nın yokluğunda Szymanski sorumluluk alacak.
BEŞİKTAŞ'TA RİZE MAÇI KADROSU SAHADA
Beşiktaş'ta ise Rizespor maçı kadrosu sahada olacak. Sergen Yalçın'ın kalede Ersin Destanoğlu, savunmada Taylan Bulut, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz; orta sahada Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ı, önlerinde ise Orkun Kökçü'yü oynatacağı aktarıldı. Hücum üçlüsü ise Rashica, Cerny ve Abraham olacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Abraham.
DÜDÜK OĞUZHAN ÇAKIR'DA
Sezonun son derbisine MHK, Oğuzhan Çakır'ı atadı. 27 yaşındaki Balıkesir Bölgesi hakemi Çakır, 2017'de düdük çalmaya başladı. 2025'te FIFA kokartı takan genç hakem, Süper Lig'in yanı sıra bu sezon Konferans Ligi elemelerinde de bir karşılaşmayı yönetti.