Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin muhtemel ilk 11’leri: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş ile yılın son derbisinde kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak canlı izleyeceği Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki dev derbi, Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Gün boyu özel yayınlar ise A Spor ekranlarında olacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kadıköy'deki maç öncesi Fenerbahçe'de eksikler dikkat çekiyor. Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci dışında 9 oyuncu yok. Jhon Duran'ın yokluğunda Kerem, Fred ve Edson'un yerine İsmail-Bartuğ ikilisi görev alacak. Savunmanın sağında Mert Müldür, solunda ise Levent Mercan sahada olacak. Hücumda Dorgeles Nene'nin yerine Oğuz Aydın forma giyecek. Asensio ise sağ kanatta görev yapacak. Sakatlanan Talisca'nın yokluğunda Szymanski sorumluluk alacak.