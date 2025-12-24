Galatasaray’dan Ozan takibi

Galatasaray savunmadaki alternatifleri artırmak için harekete geçerken, sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen ve şu anda Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak'ın transfer gündemine alındığı iddia edildi. Ancak Ozan için yönetimin devre arası mı yoksa sezon sonunda mı hamle yapacağı netleşmedi.
25 yaşındaki savunmacının Hoffenheim ile mukavelesi bu sezonun ardından tamamlanacak. Geçirdiği ağır sakatlık sonrası eski formuna ulaşmaya çalışan futbolcunun durumunun kontrol altında tulup performansına göre Haziran ayında da kadroya katılma ihtimali de yüksek.
1.87 boyundaki oyuncu, hem yerli hem de altyapı kontenjanına dahil edilebiliyor. Teknik direktör Okan Buruk acil takviye isterse bu transferin devre arası gerçekleşmesi de sürpriz sayılmayacak.