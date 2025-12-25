Aliağa FK’dan şampiyonluk mücadelesi

Aliağa FK, , 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2025-2026 sezonunun ilk devresini 31 puanla 4'üncü sırada tamamladı. İlk kez mücadele ettiği Türkiye Kupası gruplarına puan alarak başladı. B Grubu'nda yer alan sarı-siyahlılar 1'inci Lig temsilcisi Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 2-1 geride götürdüğü maçın 90'ıncı dakikasında tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan'la 2-2'yi bulan İzmir temsilcisi puan almayı başardı.

"İYİ SONUÇLARA İMZA ATMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Polat Çetin, kısa bir dinlenmenin ardından yoğun bir çalışma programının kendilerini beklediğini belirterek, "İkinci yarıda şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Kupada da iyi sonuçlara imza atmak istiyoruz" diye konuştu.