Altınordu umudunu koruyor

Altınordu, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçından 5 puan çıkararak 9 puana ulaşan düşme hattındaki İzmir ekibi, puan tablosunda üstünde yer alan 6 rakibinin birbirleriyle karşılaşacağı ilk yarının son haftasını kayıpsız geçirmeyi hedefliyor. Grupta pazar günü deplasmanda Play-Off yarışı veren İnegölspor'a konuk olacak kırmızı-lacivertliler, İzmir'e 3 puanla dönerek devre arasına moralli girmek istiyor.
KÜMEDE KALMA UMUDU SÜRÜYOR
Ligde 9 puanlı 18'inci sıradaki Altınordu'nun averajla bir basamak üstünde yer alan Bucaspor 1928 evinde 15 puanlı Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak. Grupta 13 puanlı Karaman FK, 14 puanlı Beykoz Anadolu Spor'a konuk olurken, 20 puanlı Erbaaspor ise 19 puanlı Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u ağırlayacak. Altınordu galibiyet halinde 12 puana ulaşarak kümede kalma umutlarını koruyacak.