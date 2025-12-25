Sarı kırmızılılarda ilk ayrılık açıklandı! Dursun Özbek’ten transfer açıklaması

Süper Lig'in ilk yarısı sona ermesiyle birlikte Galatasaray'dan transfer ve ayrılık haberleri peş peşe gelmeye başladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, merak edilenleri açıkladı. İşte o açıklamalar…

FAYDALI VE EKONOMİK TRANSFER

Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir yönetim, "Bu sene yüklü bir transfer yapalım." düşüncesiyle yola çıkmaz. Her takımın eksiği, tamamlaması gereken yerleri vardır. Onları tamamlamak ister. Bizler de eksiklerimizi en uygun ekonomik koşullarda tamamlamak istiyoruz. Bu da ticaretin bir şekli. Hiç kimse endişe etmesin. Yaptığımız çalışmalarda Galatasaray için en faydalı performansı verecek oyuncuyu en uygun ekonomik koşullarda getireceğiz.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray'ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır. Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden bir tanesi. Böyle bir hedef koymadan Galatasaray'ın sahaya çıkacağını düşünmek yanlış. Mümkün olan en kısa sürede bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız.

OSİMHEN AÇIKLAMASI

Victor Osimhen "Solo il Gala" kutusuyla ilgili bir hayal kırıklığı söz konusu değil. Hedefimiz hâlâ yüz bin satış yapmak. 60 bine ulaştık. Kurumsal bazda paket teslim edeceğimiz yerler var. Onlara daha başlamadık. Kademe kademe siparişleri veriyoruz. Biraz da bizden kaynaklanan gecikmeler oldu. Hedefimiz yüz bindi. Yüz bine ulaşacağız. Başka paketler de yapıyoruz. Leroy Sane için de bir paket hazırladık. Onu da taraftarlara sunacağız.

"ÖNCELİĞİMİZ ORTA SAHA"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, ara transfer döneminde önceliklerinin orta saha oyuncusu olduğunu söyledi. Ara transferde yapacakları çalışmalarla ilgili konuşan Kavukcu, "Birinci önceliğimiz orta saha bölgesi, kesinlikle oraya transfer yapmak istiyoruz." dedi.

AYRILIĞI DUYURDU

Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili bilgi veren Abdullah Kavukcu, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan'ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye'den isteyenler var. Berkan'ı sezon başında Espanyol'un istediği doğru. Oradan 500 bin avroluk bir teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten." şeklinde görüş belirtti.