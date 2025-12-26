Altay’da ilk aday Arif Benan Savaş

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da bugün Atatürk Stadı Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği'nde saat 19.00'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan ilk isim önceki dönem Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimde yer alan Arif Benan Savaş oldu. Başkan adaylığı ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Savaş, "114 yıllık çınarımızın 26 Aralık'ta yapılacak genel kurulunda, kulübümüzün sahipsiz ve çaresiz olduğunu göstermemek adına ben ve ekibim yönetime talip olacağız" diye konuştu. Altay'da bir önceki dönemde kulüp üyelerinin imza kampanyasıyla istifa kararı aldırdığı Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimi yatırımcı sıfatıyla destekleyen Vahdettin Heyal, kongrede başkan adayı Arif Benan Savaş'ı destekleyeceğini açıkladı.